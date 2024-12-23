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Епишев Петр Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Петр Васильевич
Пол
муж
Номер записи
968
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Василия [6]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умер
Год убытия
1840
Год рождения вычисленный
1830
Год смерти
1840
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 970
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 30
01 | Епишев Харитон Емельянович: 73 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Харитонович: 57 / - | однодворец - сын Харитона [1]
03 | Епишев Лаврентий Харитонович: 55 / 71 | однодворец - сын Харитона [1]
04 | Епишев Федор Лаврентьевич: 37 / 53 | однодворец - сын Лаврентия [3]
05 | Епишев Владимир Федорович: 11 / 27 | однодворец - сын Федора [4]
06 | Епишев Василий Лаврентьевич: 30 / 46 | однодворец - сын Лаврентия [3]
07 | Епишев Андрей Васильевич: 10 / 26 | однодворец - сын Василия [6]
08 | Епишев Яков Андреевич: - / 1,5 | однодворец - сын Андрея [7]
09 | Епишев Петр Васильевич: 4 / - | однодворец - сын Василия [6]
10 | Епишев Степан Васильевич: - / 10 | однодворец - сын Василия [6]
11 | Епишев Гаврила Лаврентьевич: 13 / 39 | однодворец - сын Лаврентия от 2 жены [3]
12 | Епишев Иван Гаврилович: - / 1 | однодворец - сын Гаврилы [11]
13 | Епишев Максим Лаврентьевич: - / 16 | однодворец - сын Лаврентия [3]
14 | Епишева Агафья не указано: 45 / 60 | однодворка - вторая жена Лаврентия [3]
15 | Епишева Екатерина Митрофановна: - / 50 | однодворка - жена Федора вторая [4]
16 | Епишева Ульяна Ивановна: - / 22 | однодворка - жена Владимира [5]
17 | Епишева Надежда Федоровна: 4 / 20 | однодворка - дочь Федора [4]
18 | Епишева Минодора Семеновна: - / 30 | однодворка - жена Василия третья [6]
19 | Епишева Аксинья Васильевна: - / 20 | однодворка - жена Андрея [7]
20 | Епишева Домна Семеновна: - / 30 | однодворка - жена Гаврилы [11]
21 | Епишева Мария Гавриловна: - / 4 | однодворка - дочь Гаврилы [11]
22 | Епишева Прасковья Лаврентьевна: - / 23 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
23 | Епишева Анастасия Лаврентьевна: - / 19 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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