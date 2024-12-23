Епишев Владимир Федорович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Владимир Федорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 964
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Федора [4]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 970
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 30
01 | Епишев Харитон Емельянович: 73 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Харитонович: 57 / - | однодворец - сын Харитона [1]
03 | Епишев Лаврентий Харитонович: 55 / 71 | однодворец - сын Харитона [1]
04 | Епишев Федор Лаврентьевич: 37 / 53 | однодворец - сын Лаврентия [3]
05 | Епишев Владимир Федорович: 11 / 27 | однодворец - сын Федора [4]
06 | Епишев Василий Лаврентьевич: 30 / 46 | однодворец - сын Лаврентия [3]
07 | Епишев Андрей Васильевич: 10 / 26 | однодворец - сын Василия [6]
08 | Епишев Яков Андреевич: - / 1,5 | однодворец - сын Андрея [7]
09 | Епишев Петр Васильевич: 4 / - | однодворец - сын Василия [6]
10 | Епишев Степан Васильевич: - / 10 | однодворец - сын Василия [6]
11 | Епишев Гаврила Лаврентьевич: 13 / 39 | однодворец - сын Лаврентия от 2 жены [3]
12 | Епишев Иван Гаврилович: - / 1 | однодворец - сын Гаврилы [11]
13 | Епишев Максим Лаврентьевич: - / 16 | однодворец - сын Лаврентия [3]
14 | Епишева Агафья не указано: 45 / 60 | однодворка - вторая жена Лаврентия [3]
15 | Епишева Екатерина Митрофановна: - / 50 | однодворка - жена Федора вторая [4]
16 | Епишева Ульяна Ивановна: - / 22 | однодворка - жена Владимира [5]
17 | Епишева Надежда Федоровна: 4 / 20 | однодворка - дочь Федора [4]
18 | Епишева Минодора Семеновна: - / 30 | однодворка - жена Василия третья [6]
19 | Епишева Аксинья Васильевна: - / 20 | однодворка - жена Андрея [7]
20 | Епишева Домна Семеновна: - / 30 | однодворка - жена Гаврилы [11]
21 | Епишева Мария Гавриловна: - / 4 | однодворка - дочь Гаврилы [11]
22 | Епишева Прасковья Лаврентьевна: - / 23 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
23 | Епишева Анастасия Лаврентьевна: - / 19 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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