Артемова Евдокия Яковлевна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемова Евдокия Яковлевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 956
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Якова [5]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 969
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 29
01 | Артемов Панкрат Иванович: 35 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Павел Панкратович: 11 / - | однодворец - сын Панкрата [1]
03 | Артемов Алексей Панкратович: 5 / 21 | однодворец - сын Панкрата [1]
04 | Артемов Корней Панкратович: 1 / 17 | однодворец - сын Панкрата [1]
05 | Артемов Яков Иванович: 24 / 40 | однодворец - брат Панкрата родной [1]
06 | Артемов Митрофан Федотович: 37 / 53 | однодворец - дядя Панкрата [1]
07 | Артемова Евдокия Васильевна: - / 30 | однодворка - жена Панкрата вторая [1]
08 | Артемова Анна не указано: - / 25 | однодворка - жена Павла [2]
09 | Артемова Мария не указано: - / 20 | однодворка - жена Алексея [3]
10 | Артемова Акилина Панкратовна: - / 14 | однодворка - дочь Панкрата [1]
11 | Артемова Елизавета Петровна: - / 30 | однодворка - жена Якова [5]
12 | Артемова Евдокия Яковлевна: - / 1 | однодворка - дочь Якова [5]
13 | Артемова Анастасия Ивановна: - / 30 | однодворка - сестра Панкрата [1]
14 | Артемова Агафья Федотовна: 40 / 55 | однодворка - жена Митрофана [6]
15 | Артемова Наталья Митрофановна: - / 17 | однодворка - дочь Митрофана [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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