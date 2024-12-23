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Артемов Яков Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемов Яков Иванович
Пол
муж
Номер записи
949
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Панкрата родной [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 969
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 29
01 | Артемов Панкрат Иванович: 35 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Павел Панкратович: 11 / - | однодворец - сын Панкрата [1]
03 | Артемов Алексей Панкратович: 5 / 21 | однодворец - сын Панкрата [1]
04 | Артемов Корней Панкратович: 1 / 17 | однодворец - сын Панкрата [1]
05 | Артемов Яков Иванович: 24 / 40 | однодворец - брат Панкрата родной [1]
06 | Артемов Митрофан Федотович: 37 / 53 | однодворец - дядя Панкрата [1]
07 | Артемова Евдокия Васильевна: - / 30 | однодворка - жена Панкрата вторая [1]
08 | Артемова Анна не указано: - / 25 | однодворка - жена Павла [2]
09 | Артемова Мария не указано: - / 20 | однодворка - жена Алексея [3]
10 | Артемова Акилина Панкратовна: - / 14 | однодворка - дочь Панкрата [1]
11 | Артемова Елизавета Петровна: - / 30 | однодворка - жена Якова [5]
12 | Артемова Евдокия Яковлевна: - / 1 | однодворка - дочь Якова [5]
13 | Артемова Анастасия Ивановна: - / 30 | однодворка - сестра Панкрата [1]
14 | Артемова Агафья Федотовна: 40 / 55 | однодворка - жена Митрофана [6]
15 | Артемова Наталья Митрофановна: - / 17 | однодворка - дочь Митрофана [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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