Артемова Ефросинья Николаевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемова Ефросинья Николаевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 940
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Ивана [4]
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 968
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 28
01 | Артемов Ефрем Ефремович: 64 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Данила Ефремович: 35 / 51 | однодворец - сын Ефрема [1]
03 | Артемов Илья Данилович: 5 / 21 | однодворец - сын Данилы [2]
04 | Артемов Иван Дмитриевич: 14 / 30 | однодворец - внук Ефрема [1]
05 | Артемов Михаил Дмитриевич: 6 / 22 | однодворец - внук Ефрема [1]
06 | Артемова Анна Фоминична: 33 / 48 | однодворка - жена Данилы [2]
07 | Артемова Анна Афанасьевна: 44 / 59 | однодворка - невестка Ефрема [1]
08 | Артемова Ефросинья Николаевна: - / 30 | однодворка - жена Ивана [4]
09 | Артемова Пелагея Ивановна: - / 1 | однодворка - дочь Ивана [4]
10 | Артемова Анна: - / 25 | однодворка - жена Михаила [5]
11 | Артемова Агафья Михайловна: - / полгода | однодворка - дочь Михаила [5]
12 | Артемова Прасковья Дмитриевна: - / 20 | однодворка - сестра Михаила [5]
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