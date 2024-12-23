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Артемова Анна Фоминична

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемова Анна Фоминична
Пол
жен
Номер записи
938
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Данилы [2]
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 968
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 28
01 | Артемов Ефрем Ефремович: 64 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Данила Ефремович: 35 / 51 | однодворец - сын Ефрема [1]
03 | Артемов Илья Данилович: 5 / 21 | однодворец - сын Данилы [2]
04 | Артемов Иван Дмитриевич: 14 / 30 | однодворец - внук Ефрема [1]
05 | Артемов Михаил Дмитриевич: 6 / 22 | однодворец - внук Ефрема [1]
06 | Артемова Анна Фоминична: 33 / 48 | однодворка - жена Данилы [2]
07 | Артемова Анна Афанасьевна: 44 / 59 | однодворка - невестка Ефрема [1]
08 | Артемова Ефросинья Николаевна: - / 30 | однодворка - жена Ивана [4]
09 | Артемова Пелагея Ивановна: - / 1 | однодворка - дочь Ивана [4]
10 | Артемова Анна: - / 25 | однодворка - жена Михаила [5]
11 | Артемова Агафья Михайловна: - / полгода | однодворка - дочь Михаила [5]
12 | Артемова Прасковья Дмитриевна: - / 20 | однодворка - сестра Михаила [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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