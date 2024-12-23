Епишева Анастасия не указано
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Анастасия не указано
- Пол
- жен
- Номер записи
- 924
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- мать Семена [1]
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 967
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 27
01 | Епишев Семен Ермолович: 22 / 38 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Роман Семенович: 3 / - | однодворец - сын Семена [1]
03 | Епишев Максим Семенович: - / 15 | однодворец - сын Семена [1]
04 | Епишев Федосей Ермолович: 17 / 33 | однодворец - брат Семена родной [1]
05 | Епишев Леон Митрофанович: 36 / 52 | однодворец - Семена двоюродный брат [1]
06 | Епишев Устин Леонович: 15 / - | однодворец - сын Леона [5]
07 | Епишев Евсей Устинович: - / 9 | однодворец - сын Устина [6]
08 | Епишев Сергей Леонович: 11 / 27 | однодворец - сын Леона [5]
09 | Епишев Иосиф Сергеевич: - / 2 | однодворец - сын Сергея [8]
10 | Епишев Гаврила Леонович: 8 / 24 | однодворец - сын Леона [6]
11 | Епишев Николай Гаврилович: - / месяц | однодворец - сын Гаврилы [10]
12 | Епишев Иван Леонович: 6 / 22 | однодворец - сын Леона [5]
13 | Епишев Ефим Леонович: 4 / 20 | однодворец - сын Леона [5]
14 | Епишева Анастасия не указано: 43 / 60 | однодворка - мать Семена [1]
15 | Епишева Елена не указано: 25 / 40 | однодворка - жена Семена [1]
16 | Епишева Прасковья Семеновна: - / 5 | однодворка - дочь Семена [1]
17 | Епишева Ксения Ларионовна: - / 36 | однодворка - жена Федосея [4]
18 | Епишева Марфа Васильевна: 36 / 48 | однодворка - жена Леона [5]
19 | Епишева Федосья Лаврентьевна: - / 25 | однодворка - жена Сергея [8]
20 | Епишева Мария Сергеевна: - / 3 месяца | однодворка - дочь Сергея [8]
21 | Епишева Агриппина Силаевна: - / 20 | однодворка - жена Гаврилы [10]
22 | Епишева Анисья Леоновна: - / 21 | однодворка - дочь Леона [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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