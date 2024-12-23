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Епишева Анастасия Степановна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Анастасия Степановна
Пол
жен
Номер записи
909
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Степана [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 967
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 26
01 | Епишев Степан Захарович: 36 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Гаврила Степанович: 13 / - | однодворец - сын Степана [1]
03 | Епишев Кузьма Степанович: 11 / 27 | однодворец - сын Степана [1]
04 | Епишев Иван Степанович: 7 / - | однодворец - сын Степана [1]
05 | Епишев Карп Степанович: - / 10 | однодворец - сын Степана [1]
06 | Епишева Анастасия Семеновна: - / 40 | однодворка - жена Степана вторая [2]
07 | Епишева Прасковья Мартыновна: - / 22 | однодворка - жена Кузьмы [3]
08 | Епишева Анна Кузьминична: - / 3 месяца | однодворка - дочь Кузьмы [3]
09 | Епишева Анастасия Степановна: - / 14 | однодворка - дочь Степана [1]
10 | Епишева Анна Степановна: - / 12 | однодворка - дочь Степана [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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