Епишева Прасковья Мартыновна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Прасковья Мартыновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 907
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Кузьмы [3]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 966
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 26
01 | Епишев Степан Захарович: 36 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Гаврила Степанович: 13 / - | однодворец - сын Степана [1]
03 | Епишев Кузьма Степанович: 11 / 27 | однодворец - сын Степана [1]
04 | Епишев Иван Степанович: 7 / - | однодворец - сын Степана [1]
05 | Епишев Карп Степанович: - / 10 | однодворец - сын Степана [1]
06 | Епишева Анастасия Семеновна: - / 40 | однодворка - жена Степана вторая [2]
07 | Епишева Прасковья Мартыновна: - / 22 | однодворка - жена Кузьмы [3]
08 | Епишева Анна Кузьминична: - / 3 месяца | однодворка - дочь Кузьмы [3]
09 | Епишева Анастасия Степановна: - / 14 | однодворка - дочь Степана [1]
10 | Епишева Анна Степановна: - / 12 | однодворка - дочь Степана [1]
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