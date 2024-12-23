Епишева Ефросинья Васильевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Ефросинья Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 900
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Василия [4]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 966
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 25
01 | Епишев Иван Емельянович: 20 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Самсон Иванович: - / 11 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Гаврила Иванович: - / 8 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Василий Емельянович: 19 / 35 | однодворец - брат Ивана [1]
05 | Епишев Карп Васильевич: - / 5 | однодворец - сын Василия [4]
06 | Епишева Марфа Дементьевна: 20 / 30 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Дарья Кузьминична: - / 30 | однодворка - жена Василия [4]
08 | Епишева Мария Васильевна: - / 8 | однодворка - дочь Василия [4]
09 | Епишева Ефросинья Васильевна: - / 1 | однодворка - дочь Василия [4]
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