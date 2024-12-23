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Епишев Иван Емельянович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иван Емельянович
Пол
муж
Номер записи
892
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умер
Год убытия
1847
Год рождения вычисленный
1814
Год смерти
1847
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 966
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 25
01 | Епишев Иван Емельянович: 20 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Самсон Иванович: - / 11 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Гаврила Иванович: - / 8 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Василий Емельянович: 19 / 35 | однодворец - брат Ивана [1]
05 | Епишев Карп Васильевич: - / 5 | однодворец - сын Василия [4]
06 | Епишева Марфа Дементьевна: 20 / 30 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Дарья Кузьминична: - / 30 | однодворка - жена Василия [4]
08 | Епишева Мария Васильевна: - / 8 | однодворка - дочь Василия [4]
09 | Епишева Ефросинья Васильевна: - / 1 | однодворка - дочь Василия [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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