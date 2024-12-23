Епишева Мария Петровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Мария Петровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 890
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Петра [3]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 965
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 24
01 | Епишев Иевлей Максимович: 81 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Николай Самсонович: 59 / - | однодворец - племянник Иевлея родной [1]
03 | Епишев Петр Зиновьевич: 16 / 32 | однодворец - внук Николая [2]
04 | Епишев Афанасий Петрович: - / 1 | однодворец - сын Петра [3]
05 | Епишев Кузьма Зиновьевич: 14 / 32 | однодворец - внук Николая [2]
06 | Епишев Аким Кузьмич: - / 6 | однодворец - сын Кузьмы [5]
07 | Епишев Матвей Кузьмич: - / 1,5 | однодворец - сын Кузьмы [5]
08 | Епишев Герасим Зиновьевич: 6 / 22 | однодворец - внук Николая [2]
09 | Епишева Ефимия Михайловна: - / 30 | однодворка - жена Петра [3]
10 | Епишева Мария Петровна: - / 5 | однодворка - дочь Петра [3]
11 | Епишева Прасковья Герасимовна: - / 30 | однодворка - жена Кузьмы [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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