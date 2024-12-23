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Епишев Герасим Зиновьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Герасим Зиновьевич
Пол
муж
Номер записи
888
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
внук Николая [2]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 966
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 24
01 | Епишев Иевлей Максимович: 81 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Николай Самсонович: 59 / - | однодворец - племянник Иевлея родной [1]
03 | Епишев Петр Зиновьевич: 16 / 32 | однодворец - внук Николая [2]
04 | Епишев Афанасий Петрович: - / 1 | однодворец - сын Петра [3]
05 | Епишев Кузьма Зиновьевич: 14 / 32 | однодворец - внук Николая [2]
06 | Епишев Аким Кузьмич: - / 6 | однодворец - сын Кузьмы [5]
07 | Епишев Матвей Кузьмич: - / 1,5 | однодворец - сын Кузьмы [5]
08 | Епишев Герасим Зиновьевич: 6 / 22 | однодворец - внук Николая [2]
09 | Епишева Ефимия Михайловна: - / 30 | однодворка - жена Петра [3]
10 | Епишева Мария Петровна: - / 5 | однодворка - дочь Петра [3]
11 | Епишева Прасковья Герасимовна: - / 30 | однодворка - жена Кузьмы [5]
Комментарий наборщика
в ревизии 1834 фамилия Юшков
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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