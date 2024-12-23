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Епишева Анисья Сафроновна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Анисья Сафроновна
Пол
жен
Номер записи
872
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
дочь Сафрона [7]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 964
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 23
01 | Епишев Климонт Самсонович: 67 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Лаврентий Климонтович: 47 / 63 | однодворец - сын Климонта [1]
03 | Епишев Дмитрий Лаврентьевич: 10 / - | однодворец - сын Лаврентия [2]
04 | Епишев Алексей Лаврентьевич: - / 15 | однодворец - сын Лаврентия [2]
05 | Епишев Андрей Климонтович: 39 / 55 | однодворец - сын Климонта [1]
06 | Епишев Степан Андреевич: 20 / - | однодворец - сын Андрея [5]
07 | Епишев Сафрон Андреевич: 16 / 31 | однодворец - сын Андрея [5]
08 | Епишев Тимофей Андреевич: 14 / - | однодворец - сын Андрея [5]
09 | Епишев Роман Андреевич: 4 / 20 | однодворец - сын Андрея [5]
10 | Епишев Николай Романович: - / 3 месяца | однодворец - сын Романа [9]
11 | Епишев Матвей Климонтович: 35 / - | однодворец - сын Климонта [1]
12 | Епишев Емельян Матвеевич: 14 / - | однодворец - сын Матвея [11]
13 | Епишев Яков Матвеевич: - / 9 | однодворец - сын Матвея [11]
14 | Епишев Афанасий Климонтович: 16 / 32 | однодворец - сын Климонта от 2й жены [1]
15 | Епишева Васса Власьевна: 30 / 45 | однодворка - жена Лаврентия вторая [2]
16 | Епишева Степанида Архиповна: 38 / 53 | однодворка - жена Андрея [5]
17 | Епишева Дарья Ильинична: - / 30 | однодворка - жена Сафрона [7]
18 | Епишева Анисья Сафроновна: - / 12 | однодворка - дочь Сафрона [7]
19 | Епишева Елена Сафроновна: - / 8 | однодворка - дочь Сафрона [7]
20 | Епишева Елена Григорьевна: - / 20 | однодворка - жена Романа [9]
21 | Епишева Марфа Платоновна: 23 / 38 | однодворка - жена Матвея [11]
22 | Епишева Екатерина Матвеевна: месяц / 16 | однодворка - дочь Матвея [11]
23 | Епишева Мария Матвеевна: - / 9 | однодворка - дочь Матвея [11]
24 | Епишева Евгения Матвеевна: - / месяц | однодворка - дочь Матвея [11]
25 | Епишева Матрена Васильевна: - / 30 | однодворка - жена Афанасия [14]
26 | Епишева Пелагея Афанасьевна: - / полгода | однодворка - дочь Афанасия [14]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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