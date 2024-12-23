Епишева Анна Петровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Анна Петровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 851
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Федора вторая [6]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 963
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 22
01 | Епишев Федосей Самсонович: 47 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Федосеевич: 31 / 37 | однодворец - сын Федосея [1]
03 | Епишев Афанасий Иванович: полгода / 16 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Епишев Александр Иванович: - / 15 | однодворец - сын Ивана [2]
05 | Епишев Семен Иванович: - / 10 | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Епишев Федор Федосеевич: 19 / 35 | однодворец - сын Федосея [2]
07 | Епишева Степанида Петровна: 22 / 38 | однодворка - жена Ивана [2]
08 | Епишева Анна Петровна: - / 25 | однодворка - жена Федора вторая [6]
09 | Епишева Наталья Федоровна: - / 6 | однодворка - дочь Федора от 1 жены [6]
10 | Епишева Агриппина Федоровна: - / 3 | однодворка - дочь Федора от 1 жены [6]
11 | Епишева Вера Федоровна: - / 1 | однодворка - дочь Федора от 2 жены [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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