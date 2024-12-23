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Епишев Иван Федосеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иван Федосеевич
Пол
муж
Номер записи
845
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Федосея [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 963
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 22
01 | Епишев Федосей Самсонович: 47 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Федосеевич: 31 / 37 | однодворец - сын Федосея [1]
03 | Епишев Афанасий Иванович: полгода / 16 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Епишев Александр Иванович: - / 15 | однодворец - сын Ивана [2]
05 | Епишев Семен Иванович: - / 10 | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Епишев Федор Федосеевич: 19 / 35 | однодворец - сын Федосея [2]
07 | Епишева Степанида Петровна: 22 / 38 | однодворка - жена Ивана [2]
08 | Епишева Анна Петровна: - / 25 | однодворка - жена Федора вторая [6]
09 | Епишева Наталья Федоровна: - / 6 | однодворка - дочь Федора от 1 жены [6]
10 | Епишева Агриппина Федоровна: - / 3 | однодворка - дочь Федора от 1 жены [6]
11 | Епишева Вера Федоровна: - / 1 | однодворка - дочь Федора от 2 жены [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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