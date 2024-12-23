Михайлова Елизавета Васильевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлова Елизавета Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 842
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Зиновия [2]
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 963
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 21
01 | Михайлов Моисей Платонович: 35 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Зиновий Платонович: 25 / 41 | однодворец - брат Моисея [1]
03 | Михайлов Николай Зиновьевич: - / 7 | однодворец - сын Зиновия [2]
04 | Михайлова Татьяна Михайловна: 31 / 46 | однодворка - жена Моисея [1]
05 | Михайлова Елизавета Васильевна: - / 38 | однодворка - жена Зиновия [2]
06 | Михайлова Татьяна Зиновьевна: - / 2 | однодворка - дочь Зиновия [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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