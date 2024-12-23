Михайлов Моисей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Моисей Платонович

Михайлов Моисей Платонович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Моисей Платонович
Пол
муж
Номер записи
838
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
35
Причина выбытия
умер
Год убытия
1847
Год рождения вычисленный
1799
Год смерти
1847
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 963
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 21
01 | Михайлов Моисей Платонович: 35 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Зиновий Платонович: 25 / 41 | однодворец - брат Моисея [1]
03 | Михайлов Николай Зиновьевич: - / 7 | однодворец - сын Зиновия [2]
04 | Михайлова Татьяна Михайловна: 31 / 46 | однодворка - жена Моисея [1]
05 | Михайлова Елизавета Васильевна: - / 38 | однодворка - жена Зиновия [2]
06 | Михайлова Татьяна Зиновьевна: - / 2 | однодворка - дочь Зиновия [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.