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Михайлов Филипп Родионович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Филипп Родионович
Пол
муж
Номер записи
832
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат Александра [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 962
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 20
01 | Михайлов Александр Родионович: 35 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Сергей Александрович: 14 / - | однодворец - сын Александра [1]
03 | Михайлов Алексей Родионович: 32 / - | однодворец - брат Александра [1]
04 | Михайлов Ефим Алексеевич: месяц / - | однодворец - сын Алексея [3]
05 | Михайлов Яков Родионович: 24 / - | однодворец - брат Александра [1]
06 | Михайлов Василий Яковлевич: 6 / 22 | однодворец - сын Якова [5]
07 | Михайлов Никанор Яковлевич: 3 / 19 | однодворец - сын Якова [5]
08 | Михайлов Филипп Родионович: 22 / 38 | однодворец - брат Александра [1]
09 | Михайлов Дмитрий Филиппович: - / 5 | однодворец - сын Филиппа [8]
10 | Михайлов Екатерина Алексеевна: - / 40 | однодворец - жена Алексея [3]
11 | Михайлова Екатерина Алексеевна?: 25 / 40 | однодворка - жена Якова [5]
12 | Михайлова Евдокия Николаевна: - / 25 | однодворка - жена Василия [6]
13 | Михайлова Матрена Васильевна: - / 35 | однодворка - жена Филиппа [8]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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