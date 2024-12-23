Михайлов Александр Родионович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Александр Родионович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 825
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Причина выбытия
- сослан в Сибирь
- Год убытия
- 1841?
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 962
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 20
01 | Михайлов Александр Родионович: 35 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Сергей Александрович: 14 / - | однодворец - сын Александра [1]
03 | Михайлов Алексей Родионович: 32 / - | однодворец - брат Александра [1]
04 | Михайлов Ефим Алексеевич: месяц / - | однодворец - сын Алексея [3]
05 | Михайлов Яков Родионович: 24 / - | однодворец - брат Александра [1]
06 | Михайлов Василий Яковлевич: 6 / 22 | однодворец - сын Якова [5]
07 | Михайлов Никанор Яковлевич: 3 / 19 | однодворец - сын Якова [5]
08 | Михайлов Филипп Родионович: 22 / 38 | однодворец - брат Александра [1]
09 | Михайлов Дмитрий Филиппович: - / 5 | однодворец - сын Филиппа [8]
10 | Михайлов Екатерина Алексеевна: - / 40 | однодворец - жена Алексея [3]
11 | Михайлова Екатерина Алексеевна?: 25 / 40 | однодворка - жена Якова [5]
12 | Михайлова Евдокия Николаевна: - / 25 | однодворка - жена Василия [6]
13 | Михайлова Матрена Васильевна: - / 35 | однодворка - жена Филиппа [8]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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