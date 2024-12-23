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Епишева Прасковья Дмитриевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Прасковья Дмитриевна
Пол
жен
Номер записи
823
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Дмитрия [5]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 961
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 19
01 | Епишев Антон Максимович: 35 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Антонович: 13 / - | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Федор Антонович: 9 / 25 | однодворец - сын Антона [1]
04 | Епишев Семен Антонович: - / 16 | однодворец - сын Антона [1]
05 | Епишев Дмитрий Максимович: 31 / 47 | однодворец - брат Антона [1]
06 | Епишев Иван Дмитриевич: 4 / 20 | однодворец - сын Дмитрия [5]
07 | Епишев Гаврила Дмитриевич: - / 16 | однодворец - сын Дмитрия [5]
08 | Епишева Ирина Федоровна: 40 / 55 | однодворка - жена Антона [1]
09 | Епишева Прасковья Федотовна: - / 20 | однодворка - жена Федора [3]
10 | Епишева Евдокия Антоновна: - / 19 | однодворка - дочь Антона [1]
11 | Епишева Александра Ферапонтовна?: - / 40 | однодворка - жена Дмитрия [5]
13 | Епишева Прасковья Дмитриевна: - / 5 | однодворка - дочь Дмитрия [5]
14 | Епишева Аксинья Дмитриевна: - / 2 | однодворка - дочь Дмитрия [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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