Епишева Прасковья Дмитриевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Прасковья Дмитриевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 823
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь Дмитрия [5]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 961
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 19
01 | Епишев Антон Максимович: 35 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Антонович: 13 / - | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Федор Антонович: 9 / 25 | однодворец - сын Антона [1]
04 | Епишев Семен Антонович: - / 16 | однодворец - сын Антона [1]
05 | Епишев Дмитрий Максимович: 31 / 47 | однодворец - брат Антона [1]
06 | Епишев Иван Дмитриевич: 4 / 20 | однодворец - сын Дмитрия [5]
07 | Епишев Гаврила Дмитриевич: - / 16 | однодворец - сын Дмитрия [5]
08 | Епишева Ирина Федоровна: 40 / 55 | однодворка - жена Антона [1]
09 | Епишева Прасковья Федотовна: - / 20 | однодворка - жена Федора [3]
10 | Епишева Евдокия Антоновна: - / 19 | однодворка - дочь Антона [1]
11 | Епишева Александра Ферапонтовна?: - / 40 | однодворка - жена Дмитрия [5]
13 | Епишева Прасковья Дмитриевна: - / 5 | однодворка - дочь Дмитрия [5]
14 | Епишева Аксинья Дмитриевна: - / 2 | однодворка - дочь Дмитрия [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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