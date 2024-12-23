Епишева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишева Анна Дмитриевна

Епишева Анна Дмитриевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Анна Дмитриевна
Пол
жен
Номер записи
808
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
31
Родственная связь
жена Дмитрия [13]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 960
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 18
01 | Епишев Федосей Афанасьевич: 52 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Лукьян Федосеевич: 27 / 43 | однодворец - сын Федосея [1]
03 | Епишев Андрей Лукьянович: - / 5 | однодворец - сын Лукьяна [2]
04 | Епишев Семен Афанасьевич: 48 / 64 | однодворец - брат Федосея [1]
05 | Епишев Федор Семенович: 19 / 35 | однодворец - сын Семена [3]
06 | Епишев Степан Федорович: - / 3 | однодворец - сын Федора [5]
07 | Епишев Никифор Семенович: 17 / - | однодворец - сын Семена [3]
08 | Епишев Григорий Афанасьевич: 43 / - | однодворец - брат Федосея [1]
09 | Епишев Дионис Григорьевич: 34 / - | однодворец - сын Григория [6]
10 | Епишев Аким Григорьевич: 17 / 33 | однодворец - сын Григория [6]
11 | Епишев Егор Григорьевич: 6 / 22 | однодворец - сын Григория [6]
12 | Епишев Тимофей Филиппович: 60 / - | однодворец - дядя Федосея [1]
13 | Епишев Дмитрий Тимофеевич: 29 / 45 | однодворец - сын Тимофея [10]
14 | Епишев Илья Дмитриевич: 12 / 28 | однодворец - сын Дмитрия [11]
15 | Епишев Иван Дмитриевич: 10 / 26 | однодворец - сын Дмитрия [11]
16 | Епишев Афанасий Иванович: - / 3 месяца | однодворец - сын Ивана [15]
17 | Епишев Тихон Дмитриевич: 6 / 22 | однодворец - сын Дмитрия [13]
18 | Епишев Никита Дмитриевич: 2 / 18 | однодворец - сын Дмитрия [13]
19 | Епишева Анастасия Александровна: 30 / 45 | однодворка - жена Лукьяна [2]
20 | Епишева Февронья Лукьяновна: 4 / 19 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
21 | Епишева Ефимия Лукьяновна: 1 / 16 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
22 | Епишева Матрена Лукьяновна: - / 12 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
23 | Епишева Агриппина Лукьяновна: - / 8 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
24 | Епишева Наталья Егоровна: 20 / 43 | однодворка - жена Федора [4]
25 | Епишева Вера Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [4]
26 | Епишева Акилина Федоровна: - / 8 | однодворка - дочь Федора [4]
27 | Епишева Матрена Федоровна: - / 1 | однодворка - дочь Федора [4]
28 | Епишева Анна Степановна: - / 28 | однодворка - жена Акима [10]
29 | Епишева Ефросинья Акимовна: - / 3 | однодворка - дочь Акима [10]
30 | Епишева Анна Акимовна: - / 1 | однодворка - дочь Акима [10]
31 | Епишева Анна Дмитриевна: 30 / 45 | однодворка - жена Дмитрия [13]
32 | Епишева Анна Ивановна: - / 28 | однодворка - жена Ильи [14]
33 | Епишева Наталья Ильинична: - / 1,5 | однодворка - дочь Ильи [14]
34 | Епишева Акилина Трифоновна: - / 28 | однодворка - жена Ивана [15]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.