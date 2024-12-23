Епишева Ефимия Лукьяновна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Ефимия Лукьяновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 798
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 21
- Родственная связь
- дочь Лукьяна [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 959
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 18
01 | Епишев Федосей Афанасьевич: 52 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Лукьян Федосеевич: 27 / 43 | однодворец - сын Федосея [1]
03 | Епишев Андрей Лукьянович: - / 5 | однодворец - сын Лукьяна [2]
04 | Епишев Семен Афанасьевич: 48 / 64 | однодворец - брат Федосея [1]
05 | Епишев Федор Семенович: 19 / 35 | однодворец - сын Семена [3]
06 | Епишев Степан Федорович: - / 3 | однодворец - сын Федора [5]
07 | Епишев Никифор Семенович: 17 / - | однодворец - сын Семена [3]
08 | Епишев Григорий Афанасьевич: 43 / - | однодворец - брат Федосея [1]
09 | Епишев Дионис Григорьевич: 34 / - | однодворец - сын Григория [6]
10 | Епишев Аким Григорьевич: 17 / 33 | однодворец - сын Григория [6]
11 | Епишев Егор Григорьевич: 6 / 22 | однодворец - сын Григория [6]
12 | Епишев Тимофей Филиппович: 60 / - | однодворец - дядя Федосея [1]
13 | Епишев Дмитрий Тимофеевич: 29 / 45 | однодворец - сын Тимофея [10]
14 | Епишев Илья Дмитриевич: 12 / 28 | однодворец - сын Дмитрия [11]
15 | Епишев Иван Дмитриевич: 10 / 26 | однодворец - сын Дмитрия [11]
16 | Епишев Афанасий Иванович: - / 3 месяца | однодворец - сын Ивана [15]
17 | Епишев Тихон Дмитриевич: 6 / 22 | однодворец - сын Дмитрия [13]
18 | Епишев Никита Дмитриевич: 2 / 18 | однодворец - сын Дмитрия [13]
19 | Епишева Анастасия Александровна: 30 / 45 | однодворка - жена Лукьяна [2]
20 | Епишева Февронья Лукьяновна: 4 / 19 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
21 | Епишева Ефимия Лукьяновна: 1 / 16 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
22 | Епишева Матрена Лукьяновна: - / 12 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
23 | Епишева Агриппина Лукьяновна: - / 8 | однодворка - дочь Лукьяна [2]
24 | Епишева Наталья Егоровна: 20 / 43 | однодворка - жена Федора [4]
25 | Епишева Вера Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [4]
26 | Епишева Акилина Федоровна: - / 8 | однодворка - дочь Федора [4]
27 | Епишева Матрена Федоровна: - / 1 | однодворка - дочь Федора [4]
28 | Епишева Анна Степановна: - / 28 | однодворка - жена Акима [10]
29 | Епишева Ефросинья Акимовна: - / 3 | однодворка - дочь Акима [10]
30 | Епишева Анна Акимовна: - / 1 | однодворка - дочь Акима [10]
31 | Епишева Анна Дмитриевна: 30 / 45 | однодворка - жена Дмитрия [13]
32 | Епишева Анна Ивановна: - / 28 | однодворка - жена Ильи [14]
33 | Епишева Наталья Ильинична: - / 1,5 | однодворка - дочь Ильи [14]
34 | Епишева Акилина Трифоновна: - / 28 | однодворка - жена Ивана [15]
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