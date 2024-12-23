Епишева Пелагея Гавриловна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Пелагея Гавриловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 777
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Гаврилы [1]
- Возраст по текущей РС
- месяц
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 958
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 17
01 | Епишев Макар Герасимович: 50 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Гаврила Макарович: 18 / 34 | однодворец - сын Макара [1]
03 | Епишев Алексей Гаврилович: - / 3 | однодворец - сын Гаврилы [2]
04 | Епишева Мария Афанасьевна: - / 28 | однодворка - жена Гаврилы [1]
05 | Епишева Ольга Гавриловна: - / 4 | однодворка - дочь Гаврилы [1]
06 | Епишева Пелагея Гавриловна: - / месяц | однодворка - дочь Гаврилы [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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