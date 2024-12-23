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Епишева Ольга Гавриловна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Ольга Гавриловна
Пол
жен
Номер записи
776
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Гаврилы [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 958
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 17
01 | Епишев Макар Герасимович: 50 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Гаврила Макарович: 18 / 34 | однодворец - сын Макара [1]
03 | Епишев Алексей Гаврилович: - / 3 | однодворец - сын Гаврилы [2]
04 | Епишева Мария Афанасьевна: - / 28 | однодворка - жена Гаврилы [1]
05 | Епишева Ольга Гавриловна: - / 4 | однодворка - дочь Гаврилы [1]
06 | Епишева Пелагея Гавриловна: - / месяц | однодворка - дочь Гаврилы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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