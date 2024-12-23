Епишева Агафья Сидоровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Агафья Сидоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 765
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- жена Федора [5]
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 957
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 16
01 | Епишев Федор Антонович: 24 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Яков Федорович: - / 9 | однодворец - сын Федора [1]
03 | Епишев Петр Филиппович: 44 / 60 | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
04 | Епишев Николай Филлипович: 37 / 53 | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
05 | Епишев Федор Филлипович: 36 / 52 | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
06 | Епишев Владимир Федорович: 6 / 22 | однодворец - сын Федора [3]
07 | Епишев Игнатий Федорович: 4 / 20 | однодворец - сын Федора [3]
08 | Епишев Матвей Федорович: - / 12 | однодворец - сын Федора [3]
09 | Епишев Гаврила Филиппович: 32 / - | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
10 | Епишев Степан Гаврилович: 8 / 24 | однодворец - сын Гаврилы [9]
11 | Епишев Василий Гаврилович: 6 / 22 | однодворец - сын Гаврилы [9]
12 | Епишева Мария Лукьяновна: 23 / 38 | однодворка - жена Федора [1]
13 | Епишева Елена Федоровна: - / 16 | однодворка - дочь Федора [1]
14 | Епишева Пелагея Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [1]
15 | Епишева Меланья Федоровна: - / 10 | однодворка - дочь Федора [1]
16 | Епишева Ирина Федотовна: - / 8 | однодворка - дочь Федора [1]
17 | Епишева Матрена Федоровна: - / полгода | однодворка - дочь Федора [1]
18 | Епишева Ефимия Гавриловна: 43 / 65 | однодворка - жена Петра [3]
19 | Епишева Агафья Сидоровна: 43 / 65 | однодворка - жена Федора [5]
20 | Епишева Любовь Григорьевна: - / 22 | однодворка - жена Владимира [6]
21 | Епишева Александра Владимировна: - / 1 | однодворка - дочь Владимира [6]
22 | Епишева Дарья Матвеевна: - / 25 | однодворка - жена Степана [10]
23 | Епишева Прасковья Степановна: - / 3 | однодворка - дочь Степана [10]
24 | Епишева Федосья Гавриловна: - / 17 | однодворка - дочь Гаврилы [9]
25 | Епишева Стефанида Гавриловна: - / 14 | однодворка - дочь Гаврилы [9]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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