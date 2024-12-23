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Епишева Мария Лукьяновна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Мария Лукьяновна
Пол
жен
Номер записи
758
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Федора [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 957
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 16
01 | Епишев Федор Антонович: 24 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Яков Федорович: - / 9 | однодворец - сын Федора [1]
03 | Епишев Петр Филиппович: 44 / 60 | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
04 | Епишев Николай Филлипович: 37 / 53 | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
05 | Епишев Федор Филлипович: 36 / 52 | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
06 | Епишев Владимир Федорович: 6 / 22 | однодворец - сын Федора [3]
07 | Епишев Игнатий Федорович: 4 / 20 | однодворец - сын Федора [3]
08 | Епишев Матвей Федорович: - / 12 | однодворец - сын Федора [3]
09 | Епишев Гаврила Филиппович: 32 / - | однодворец - двоюродный брат Федора [1]
10 | Епишев Степан Гаврилович: 8 / 24 | однодворец - сын Гаврилы [9]
11 | Епишев Василий Гаврилович: 6 / 22 | однодворец - сын Гаврилы [9]
12 | Епишева Мария Лукьяновна: 23 / 38 | однодворка - жена Федора [1]
13 | Епишева Елена Федоровна: - / 16 | однодворка - дочь Федора [1]
14 | Епишева Пелагея Федоровна: - / 13 | однодворка - дочь Федора [1]
15 | Епишева Меланья Федоровна: - / 10 | однодворка - дочь Федора [1]
16 | Епишева Ирина Федотовна: - / 8 | однодворка - дочь Федора [1]
17 | Епишева Матрена Федоровна: - / полгода | однодворка - дочь Федора [1]
18 | Епишева Ефимия Гавриловна: 43 / 65 | однодворка - жена Петра [3]
19 | Епишева Агафья Сидоровна: 43 / 65 | однодворка - жена Федора [5]
20 | Епишева Любовь Григорьевна: - / 22 | однодворка - жена Владимира [6]
21 | Епишева Александра Владимировна: - / 1 | однодворка - дочь Владимира [6]
22 | Епишева Дарья Матвеевна: - / 25 | однодворка - жена Степана [10]
23 | Епишева Прасковья Степановна: - / 3 | однодворка - дочь Степана [10]
24 | Епишева Федосья Гавриловна: - / 17 | однодворка - дочь Гаврилы [9]
25 | Епишева Стефанида Гавриловна: - / 14 | однодворка - дочь Гаврилы [9]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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