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Епишева Прасковья Евдокимовна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Прасковья Евдокимовна
Пол
жен
Номер записи
746
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Елисея [4]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 956
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 15
01 | Епишев Никита Терентьевич: 31 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Василий Никитич: - / 8 | однодворец - сын Никиты [1]
03 | Епишев Логвин Никитич: - / 6 | однодворец - сын Никиты [1]
04 | Епишев Елисей Терентьевич: 12 / 28 | однодворец - брат Никиты [1]
05 | Епишева Мария Егоровна: - / 35 | однодворка - жена Никиты [1]
06 | Епишева Агафья Никитична: - / 27 | однодворка - дочь Никиты [1]
07 | Епишева Анна Никитична: - / 2 | однодворка - дочь Никиты [1]
08 | Епишева Прасковья Евдокимовна: - / 25 | однодворка - жена Елисея [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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