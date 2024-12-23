Епишева Мария Егоровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Мария Егоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 743
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Никиты [1]
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 956
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 15
01 | Епишев Никита Терентьевич: 31 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Василий Никитич: - / 8 | однодворец - сын Никиты [1]
03 | Епишев Логвин Никитич: - / 6 | однодворец - сын Никиты [1]
04 | Епишев Елисей Терентьевич: 12 / 28 | однодворец - брат Никиты [1]
05 | Епишева Мария Егоровна: - / 35 | однодворка - жена Никиты [1]
06 | Епишева Агафья Никитична: - / 27 | однодворка - дочь Никиты [1]
07 | Епишева Анна Никитична: - / 2 | однодворка - дочь Никиты [1]
08 | Епишева Прасковья Евдокимовна: - / 25 | однодворка - жена Елисея [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.