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Епишев Дмитрий Андреевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Дмитрий Андреевич
Пол
муж
Номер записи
733
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Андрея [3]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1849
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 956
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 14
01 | Епишев Иван Никитич: 61 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Терентий Иванович: 53 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Андрей Терентьевич: 38 / 54 | однодворец - сын Терентия [2]
04 | Епишев Федор Андреевич: 17 / 33 | однодворец - сын Андрея [3]
05 | Епишев Петр Федорович: - / 9 | однодворец - сын Федора [4]
06 | Епишев Дмитрий Андреевич: 5 / - | однодворец - сын Андрея [3]
07 | Епишев Гаврила Андреевич: месяц / 16 | однодворец - сын Андрея [3]
08 | Епишева Мария Федоровна: 50 / 65 | однодворка - 2я жена Терентия [2]
09 | Епишева Ольга Матвеевна: - / 35 | однодворка - жена Федора [4]
10 | Епишева Анна Федоровна: - / 11 | однодворка - дочь Федора [4]
11 | Епишева Ефросинья Федоровна: - / 3 | однодворка - дочь Федора [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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