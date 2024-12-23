Епишев Терентий Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Терентий Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 729
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 53
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1848
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Год смерти
- 1848
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 955
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 14
01 | Епишев Иван Никитич: 61 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Терентий Иванович: 53 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Андрей Терентьевич: 38 / 54 | однодворец - сын Терентия [2]
04 | Епишев Федор Андреевич: 17 / 33 | однодворец - сын Андрея [3]
05 | Епишев Петр Федорович: - / 9 | однодворец - сын Федора [4]
06 | Епишев Дмитрий Андреевич: 5 / - | однодворец - сын Андрея [3]
07 | Епишев Гаврила Андреевич: месяц / 16 | однодворец - сын Андрея [3]
08 | Епишева Мария Федоровна: 50 / 65 | однодворка - 2я жена Терентия [2]
09 | Епишева Ольга Матвеевна: - / 35 | однодворка - жена Федора [4]
10 | Епишева Анна Федоровна: - / 11 | однодворка - дочь Федора [4]
11 | Епишева Ефросинья Федоровна: - / 3 | однодворка - дочь Федора [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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