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Епишев Терентий Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Терентий Иванович
Пол
муж
Номер записи
729
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1848
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1848
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 955
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 14
01 | Епишев Иван Никитич: 61 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Терентий Иванович: 53 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Андрей Терентьевич: 38 / 54 | однодворец - сын Терентия [2]
04 | Епишев Федор Андреевич: 17 / 33 | однодворец - сын Андрея [3]
05 | Епишев Петр Федорович: - / 9 | однодворец - сын Федора [4]
06 | Епишев Дмитрий Андреевич: 5 / - | однодворец - сын Андрея [3]
07 | Епишев Гаврила Андреевич: месяц / 16 | однодворец - сын Андрея [3]
08 | Епишева Мария Федоровна: 50 / 65 | однодворка - 2я жена Терентия [2]
09 | Епишева Ольга Матвеевна: - / 35 | однодворка - жена Федора [4]
10 | Епишева Анна Федоровна: - / 11 | однодворка - дочь Федора [4]
11 | Епишева Ефросинья Федоровна: - / 3 | однодворка - дочь Федора [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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