Епишева Анна Ильинична
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Анна Ильинична
- Пол
- жен
- Номер записи
- 726
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Тимофея [3]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 955
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 13
01 | Епишев Матвей Алексеевич: 34 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Михаил Матвеевич: 12 / - | однодворец - сын Матвея [1]
03 | Епишев Тимофей Аврамович: 29 / 43 | однодворец - племянник Матвея [1]
04 | Епишев Куприян Тимофеевич: 3 / 19 | однодворец - сын Тимофея [3]
05 | Епишев Терентий Тимофеевич: месяц / 16 | однодворец - сын Тимофея [3]
06 | Епишев Егор Тимофеевич: - / 9 | однодворец - сын Тимофея [3]
07 | Епишева Евдокия не указано: 30 / 53 | однодворка - жена Матвея [1]
08 | Епишева Анна Ильинична: 20 / 35 | однодворка - жена Тимофея [3]
09 | Епишева Фиона Тимофеевна: - / 3 | однодворка - дочь Тимофея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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