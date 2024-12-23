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Епишев Тимофей Аврамович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Тимофей Аврамович
Пол
муж
Номер записи
721
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
племянник Матвея [1]
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 955
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 13
01 | Епишев Матвей Алексеевич: 34 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Михаил Матвеевич: 12 / - | однодворец - сын Матвея [1]
03 | Епишев Тимофей Аврамович: 29 / 43 | однодворец - племянник Матвея [1]
04 | Епишев Куприян Тимофеевич: 3 / 19 | однодворец - сын Тимофея [3]
05 | Епишев Терентий Тимофеевич: месяц / 16 | однодворец - сын Тимофея [3]
06 | Епишев Егор Тимофеевич: - / 9 | однодворец - сын Тимофея [3]
07 | Епишева Евдокия не указано: 30 / 53 | однодворка - жена Матвея [1]
08 | Епишева Анна Ильинична: 20 / 35 | однодворка - жена Тимофея [3]
09 | Епишева Фиона Тимофеевна: - / 3 | однодворка - дочь Тимофея [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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