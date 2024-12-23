Епишев Тимофей Герасимович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Тимофей Герасимович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 706
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Герасима [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 954
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 12
01 | Епишев Герасим Андреевич: 39 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Матвей Герасимович: 14 / - | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Епишев Тимофей Герасимович: 9 / 25 | однодворец - сын Герасима [1]
04 | Епишев Никифор Тимофеевич: - / полгода | однодворец - сын Тимофея [3]
05 | Епишев Трофим Агафонович: 12 / 28 | однодворец - племянник Герасима [1]
06 | Епишев Евдоким Трофимович: - / 6 | однодворец - сын Трофима [5]
07 | Епишев Федот Петрович: 12 / 28 | однодворец - племянник Герасима [1]
08 | Епишев Ефим Федотович: - / 7 | однодворец - сын Федота [7]
09 | Епишева Матрена Степановна: 44 / 50 | однодворка - жена Герасима [1]
10 | Епишева Акилина Захаровна: - / 25 | однодворка - жена Тимофея [3]
11 | Епишева Акулина Ефремовна: - / 30 | однодворка - жена Трофима [5]
12 | Епишева Мария Трофимовна: - / 7 | однодворка - дочь Трофима [5]
13 | Епишева Екатерина Трофимовна: - / 3 | однодворка - дочь Трофима [5]
14 | Епишева Евдокия Трофимовна: - / месяц | однодворка - дочь Трофима [5]
15 | Епишева Анна Лаврентьевна: - / 30 | однодворка - жена Федота [7]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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