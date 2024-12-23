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Епишев Герасим Андреевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Герасим Андреевич
Пол
муж
Номер записи
704
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 954
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 12
01 | Епишев Герасим Андреевич: 39 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Матвей Герасимович: 14 / - | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Епишев Тимофей Герасимович: 9 / 25 | однодворец - сын Герасима [1]
04 | Епишев Никифор Тимофеевич: - / полгода | однодворец - сын Тимофея [3]
05 | Епишев Трофим Агафонович: 12 / 28 | однодворец - племянник Герасима [1]
06 | Епишев Евдоким Трофимович: - / 6 | однодворец - сын Трофима [5]
07 | Епишев Федот Петрович: 12 / 28 | однодворец - племянник Герасима [1]
08 | Епишев Ефим Федотович: - / 7 | однодворец - сын Федота [7]
09 | Епишева Матрена Степановна: 44 / 50 | однодворка - жена Герасима [1]
10 | Епишева Акилина Захаровна: - / 25 | однодворка - жена Тимофея [3]
11 | Епишева Акулина Ефремовна: - / 30 | однодворка - жена Трофима [5]
12 | Епишева Мария Трофимовна: - / 7 | однодворка - дочь Трофима [5]
13 | Епишева Екатерина Трофимовна: - / 3 | однодворка - дочь Трофима [5]
14 | Епишева Евдокия Трофимовна: - / месяц | однодворка - дочь Трофима [5]
15 | Епишева Анна Лаврентьевна: - / 30 | однодворка - жена Федота [7]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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