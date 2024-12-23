Епишев Никифор Григорьевич
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Никифор Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 696
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 59
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 953
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 10
01 | Епишев Никифор Григорьевич: 43 / 59 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Никифорович: 10 / 26 | однодворец - сын Никифора [1]
03 | Епишева Степанида Тихоновна: 42 / 55 | однодворка - жена Никифора [1]
04 | Епишева Елизавета Наумовна: - / 26 | однодворка - жена Ивана [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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