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Епишев Николай Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Николай Иванович
Пол
муж
Номер записи
692
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
33
Причина выбытия
умер
Год убытия
1839
Год рождения вычисленный
1801
Год смерти
1839
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 953
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 9
01 | Епишев Николай Иванович: 33 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишева Евдокия Степановна: 35 / 50 | однодворка - жена Николая [1]
03 | Епишева Мария Николаевна: 6 / 21 | однодворка - дочь Николая [1]
04 | Епишева Марфа Николаевна: - / 15 | однодворка - дочь Николая [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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