Епишева Фиона Сафоновна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Фиона Сафоновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 689
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Тимофея [2]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 953
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 8
01 | Епишев Архип Борисович: 49 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Тимофей Архипович: 25 / 41 | однодворец - сын Архипа [1]
03 | Епишев Матвей Архипович: 22 / 38 | однодворец - сын Архипа [1]
04 | Епишев Павел Тимофеевич: - / 11 | однодворец - сын Тимофея [2]
05 | Епишев Федор Тимофеевич: - / 5 | однодворец - сын Тимофея [2]
06 | Епишева Фиона Сафоновна: 25 / 40 | однодворка - жена Тимофея [2]
07 | Епишева Агафья Тимофеевна: 2 / 17 | однодворка - дочь Тимофея [2]
08 | Епишева Варвара Васильевна: - / 35 | однодворка - жена Матвея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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