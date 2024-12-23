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Епишев Тимофей Архипович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Тимофей Архипович
Пол
муж
Номер записи
685
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Архипа [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 953
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 8
01 | Епишев Архип Борисович: 49 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Тимофей Архипович: 25 / 41 | однодворец - сын Архипа [1]
03 | Епишев Матвей Архипович: 22 / 38 | однодворец - сын Архипа [1]
04 | Епишев Павел Тимофеевич: - / 11 | однодворец - сын Тимофея [2]
05 | Епишев Федор Тимофеевич: - / 5 | однодворец - сын Тимофея [2]
06 | Епишева Фиона Сафоновна: 25 / 40 | однодворка - жена Тимофея [2]
07 | Епишева Агафья Тимофеевна: 2 / 17 | однодворка - дочь Тимофея [2]
08 | Епишева Варвара Васильевна: - / 35 | однодворка - жена Матвея [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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