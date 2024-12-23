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Епишева Прасковья Федоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Прасковья Федоровна
Пол
жен
Номер записи
681
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Петра [3]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 952
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 7
01 | Епишев Иван Евдокимович: 47 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефрем Евдокимович: 36 / - | однодворец - Ивана брат родной [1]
03 | Епишев Петр Ефремович: 13 / 29 | однодворец - сын Ефрема [2]
04 | Епишев Павел Петрович: - / 7 | однодворец - сын Петра [3]
05 | Епишев Тихон Петрович: - / 1 | однодворец - сын Петра [3]
06 | Епишев Никита Ефремович: 7 / 23 | однодворец - сын Ефрема [2]
07 | Епишева Прасковья Федоровна: - / 30 | однодворка - жена Ефрема вторая [2]
08 | Епишева Прасковья Федоровна: - / 35 | однодворка - жена Петра [3]
09 | Епишева Евгения Ефремовна: - / 7 | однодворка - дочь Ефрема [2]
10 | Епишева Прасковья Федосьевна: - / 22 | однодворка - жена Никиты [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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