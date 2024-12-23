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Епишева Прасковья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Прасковья
Пол
жен
Номер записи
673
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Пелагеи незаконная [12]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 952
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 6
01 | Епишев Иван Климонович: 58 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Григорий Иванович: 37 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Федор Григорьевич: 10 / 26 | однодворец - сын Григория [2]
04 | Епишев Иван Григорьевич: 7 / - | однодворец - сын Григория [2]
05 | Епишев Сергей Григорьевич: - / 8 | однодворец - сын Григория [2]
06 | Епишев Николай Максимович: 3 / - | однодворец - внук Ивана [1]
07 | Епишева Марфа Михайловна: - / 45 | однодворка - жена Григория третья [2]
08 | Епишева Екатерина Семеновна: - / 25 | однодворка - жена Федора [3]
09 | Епишева Агафья Григорьевна: 8 / 21 | однодворка - дочь Григория [2]
10 | Епишева Мария Григорьевна: - / 12 | однодворка - дочь Григория [2]
11 | Епишева Александра Григорьевна: - / 7 | однодворка - дочь Григория [2]
12 | Епишева Пелагея: 25 / 40 | однодворка - мать Николая [6]
13 | Епишева Прасковья: - / 7 | однодворка - дочь Пелагеи незаконная [12]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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