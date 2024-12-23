Епишев Иван Климонович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Иван Климонович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 661
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 58
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1836
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Год смерти
- 1836
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 951
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 6
01 | Епишев Иван Климонович: 58 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Григорий Иванович: 37 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Федор Григорьевич: 10 / 26 | однодворец - сын Григория [2]
04 | Епишев Иван Григорьевич: 7 / - | однодворец - сын Григория [2]
05 | Епишев Сергей Григорьевич: - / 8 | однодворец - сын Григория [2]
06 | Епишев Николай Максимович: 3 / - | однодворец - внук Ивана [1]
07 | Епишева Марфа Михайловна: - / 45 | однодворка - жена Григория третья [2]
08 | Епишева Екатерина Семеновна: - / 25 | однодворка - жена Федора [3]
09 | Епишева Агафья Григорьевна: 8 / 21 | однодворка - дочь Григория [2]
10 | Епишева Мария Григорьевна: - / 12 | однодворка - дочь Григория [2]
11 | Епишева Александра Григорьевна: - / 7 | однодворка - дочь Григория [2]
12 | Епишева Пелагея: 25 / 40 | однодворка - мать Николая [6]
13 | Епишева Прасковья: - / 7 | однодворка - дочь Пелагеи незаконная [12]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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