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Епишева Ксения Сергеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Ксения Сергеевна
Пол
жен
Номер записи
656
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Корнея [1]
Возраст по прошлой РС
53
Возраст по текущей РС
75
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 951
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 5
01 | Епишев Корней Владимирович: 53 / 68 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Родион Корнеевич: 33 / - | однодворец - сын Корнея [1]
03 | Епишев Матвей Родионович: 13 / 31 | однодворец - сын Родиона [2]
04 | Епишев Аким Матвеевич: - / 1 | однодворец - сын Матвея [3]
05 | Епишев Василий Родионович: 12 / 28 | однодворец - сын Родиона [2]
06 | Епишев Яков Васильевич: - / 7 | однодворец - сын Василия [5]
07 | Епишев Никита Васильевич: - / 5 | однодворец - сын Василия [5]
08 | Епишева Ксения Сергеевна: 53 / 75 | однодворка - жена Корнея [1]
09 | Епишева Елизавета Ивановна: 36 / 57 | однодворка - жена Родиона [2]
10 | Епишева Мария Петровна: - / 28 | однодворка - женаМатвея [3]
11 | Епишева Агафья Александровна: - / 25 | однодворка - жена Василия [5]
12 | Епишева Ольга Васильевна: - / 4 месяца | однодворка - дочь Василия [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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