Епишев Яков Васильевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Яков Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 654
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Василия [5]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 951
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 5
01 | Епишев Корней Владимирович: 53 / 68 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Родион Корнеевич: 33 / - | однодворец - сын Корнея [1]
03 | Епишев Матвей Родионович: 13 / 31 | однодворец - сын Родиона [2]
04 | Епишев Аким Матвеевич: - / 1 | однодворец - сын Матвея [3]
05 | Епишев Василий Родионович: 12 / 28 | однодворец - сын Родиона [2]
06 | Епишев Яков Васильевич: - / 7 | однодворец - сын Василия [5]
07 | Епишев Никита Васильевич: - / 5 | однодворец - сын Василия [5]
08 | Епишева Ксения Сергеевна: 53 / 75 | однодворка - жена Корнея [1]
09 | Епишева Елизавета Ивановна: 36 / 57 | однодворка - жена Родиона [2]
10 | Епишева Мария Петровна: - / 28 | однодворка - женаМатвея [3]
11 | Епишева Агафья Александровна: - / 25 | однодворка - жена Василия [5]
12 | Епишева Ольга Васильевна: - / 4 месяца | однодворка - дочь Василия [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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