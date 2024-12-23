Кобызева Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобызева Евдокия Гавриловна

Кобызева Евдокия Гавриловна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызева Евдокия Гавриловна
Пол
жен
Номер записи
647
Сословие
однодворка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Гаврилы [5]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 950
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 4
01 | Кобызев Олимпий Моисеевич: 54 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Григорий Олипиевич: 24 / 40 | однодворец - сын Олимпия [1]
03 | Кобызев Макар Григорьевич: месяц / - | однодворец - сын Григория [2]
04 | Кобызев Константин Григорьевич: - / 7 | однодворец - сын Григория [2]
05 | Кобызев Гаврила Олимпиевич: 17 / - | однодворец - сын Олимпия [1]
06 | Кобызева Прасковья Алексеевна: 21 / 36 | однодворка - жена Григория [2]
07 | Кобызева Татьяна Петровна: - / 25 | однодворка - жена Гаврилы [5]
08 | Кобызева Матрена Гавриловна: - / 12 | однодворка - дочь Гаврилы [5]
09 | Кобызева Евдокия Гавриловна: - / 7 | однодворка - дочь Гаврилы [5]
10 | Кобызева Ефимия Гавриловна: - / 3 | однодворка - дочь Гаврилы [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.