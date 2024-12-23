Кобызева Татьяна Петровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызева Татьяна Петровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 645
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Гаврилы [5]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 950
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 4
01 | Кобызев Олимпий Моисеевич: 54 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Григорий Олипиевич: 24 / 40 | однодворец - сын Олимпия [1]
03 | Кобызев Макар Григорьевич: месяц / - | однодворец - сын Григория [2]
04 | Кобызев Константин Григорьевич: - / 7 | однодворец - сын Григория [2]
05 | Кобызев Гаврила Олимпиевич: 17 / - | однодворец - сын Олимпия [1]
06 | Кобызева Прасковья Алексеевна: 21 / 36 | однодворка - жена Григория [2]
07 | Кобызева Татьяна Петровна: - / 25 | однодворка - жена Гаврилы [5]
08 | Кобызева Матрена Гавриловна: - / 12 | однодворка - дочь Гаврилы [5]
09 | Кобызева Евдокия Гавриловна: - / 7 | однодворка - дочь Гаврилы [5]
10 | Кобызева Ефимия Гавриловна: - / 3 | однодворка - дочь Гаврилы [5]
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