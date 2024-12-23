Кобызев Михаил Никитич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызев Михаил Никитич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 629
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Никиты [4]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 949
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 3
01 | Кобызев Павел Васильевич: 37 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Родион Павлович: 9 / 25 | однодворец - сын Павла [1]
03 | Кобызев Семен Павлович: 7 / 23 | однодворец - сын Павла [1]
04 | Кобызев Никита Васильевич: 31 / - | однодворец - брат Павла [1]
05 | Кобызев Михаил Никитич: - / 12 | однодворец - сын Никиты [4]
06 | Кобызев Борис Васильевич: 23 / 39 | однодворец - брат Павла [1]
07 | Кобызев Григорий Борисович: - / 3 | однодворец - сын Бориса [6]
08 | Кобызева Марфа Афанасьевна: - / 50 | однодворка - жена Павла [1]
09 | Кобызева Дарья Петровна: - / 25 | однодворка - жена Родиона [2]
10 | Кобызева Ефросинья Андреевна: - / 20 | однодворка - жена Семена [3]
11 | Кобызева Арина? Ильнична: - / 30 | однодворка - жена Бориса [6]
12 | Кобызева Анисья Борисовна: - / 8 | однодворка - дочь Бориса [6]
13 | Кобызева Татьяна Борисовна: - / 5 | однодворка - дочь Бориса [6]
14 | Кобызева Анна не указано: - / 55 | однодворка - невестка Бориса [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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