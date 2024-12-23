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Кобызев Родион Павлович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызев Родион Павлович
Пол
муж
Номер записи
626
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Павла [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 949
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 3
01 | Кобызев Павел Васильевич: 37 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Родион Павлович: 9 / 25 | однодворец - сын Павла [1]
03 | Кобызев Семен Павлович: 7 / 23 | однодворец - сын Павла [1]
04 | Кобызев Никита Васильевич: 31 / - | однодворец - брат Павла [1]
05 | Кобызев Михаил Никитич: - / 12 | однодворец - сын Никиты [4]
06 | Кобызев Борис Васильевич: 23 / 39 | однодворец - брат Павла [1]
07 | Кобызев Григорий Борисович: - / 3 | однодворец - сын Бориса [6]
08 | Кобызева Марфа Афанасьевна: - / 50 | однодворка - жена Павла [1]
09 | Кобызева Дарья Петровна: - / 25 | однодворка - жена Родиона [2]
10 | Кобызева Ефросинья Андреевна: - / 20 | однодворка - жена Семена [3]
11 | Кобызева Арина? Ильнична: - / 30 | однодворка - жена Бориса [6]
12 | Кобызева Анисья Борисовна: - / 8 | однодворка - дочь Бориса [6]
13 | Кобызева Татьяна Борисовна: - / 5 | однодворка - дочь Бориса [6]
14 | Кобызева Анна не указано: - / 55 | однодворка - невестка Бориса [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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