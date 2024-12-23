Кобызева Татьяна Акимовна
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызева Татьяна Акимовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 618
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Ивана [3]
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 948
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 2
01 | Кобызев Родион Иванович: 62 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Егор Родионович: 28 / 44 | однодворец - сын Родиона [1]
03 | Кобызев Иван Егорович: 14 / 30 | однодворец - сын Егора [2]
04 | Кобызев Василий Иванович: - / 6 | однодворец - сын Ивана [3]
05 | Кобызев Тимофей Иванович: 47 / - | однодворец - брат Родиона [1]
06 | Кобызев Петр Харитонович: 31 / 47 | однодворец - племянник Родиона [1]
07 | Кобызев Игнат Петрович: 6 / 22 | однодворец - сын Петра [6]
08 | Кобызева Евдокия Акимовна: 28 / 43 | однодворка - жена Егора [2]
09 | Кобызева Татьяна Акимовна: - / 30 | однодворка - жена Ивана [3]
10 | Кобызева Пелагея Ивановна: - / 8 | однодворка - дочь Ивана [3]
11 | Кобызева Матрена Егоровна: - / 12 | однодворка - дочь Егора [2]
12 | Кобызева Ирина не указано: - / 65 | однодворка - жена Тимофея [5]
13 | Кобызева Варвара Семеновна: 38 / 53 | однодворка - жена Петра [6]
14 | Кобызева Анастасия Борисовна: - / 20 | однодворка - жена Игната [7]
15 | Кобызева Ефросинья Петровна: - / 16 | однодворка - дочь Петра [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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