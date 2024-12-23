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Кобызев Родион Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызев Родион Иванович
Пол
муж
Номер записи
610
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
62
Причина выбытия
умер
Год убытия
1850
Год рождения вычисленный
1772
Год смерти
1850
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 948
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 2
01 | Кобызев Родион Иванович: 62 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Егор Родионович: 28 / 44 | однодворец - сын Родиона [1]
03 | Кобызев Иван Егорович: 14 / 30 | однодворец - сын Егора [2]
04 | Кобызев Василий Иванович: - / 6 | однодворец - сын Ивана [3]
05 | Кобызев Тимофей Иванович: 47 / - | однодворец - брат Родиона [1]
06 | Кобызев Петр Харитонович: 31 / 47 | однодворец - племянник Родиона [1]
07 | Кобызев Игнат Петрович: 6 / 22 | однодворец - сын Петра [6]
08 | Кобызева Евдокия Акимовна: 28 / 43 | однодворка - жена Егора [2]
09 | Кобызева Татьяна Акимовна: - / 30 | однодворка - жена Ивана [3]
10 | Кобызева Пелагея Ивановна: - / 8 | однодворка - дочь Ивана [3]
11 | Кобызева Матрена Егоровна: - / 12 | однодворка - дочь Егора [2]
12 | Кобызева Ирина не указано: - / 65 | однодворка - жена Тимофея [5]
13 | Кобызева Варвара Семеновна: 38 / 53 | однодворка - жена Петра [6]
14 | Кобызева Анастасия Борисовна: - / 20 | однодворка - жена Игната [7]
15 | Кобызева Ефросинья Петровна: - / 16 | однодворка - дочь Петра [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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